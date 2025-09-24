الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد

واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعها أمام الدينار العراقي، وذلك منذ مساء الأمس وحتى اليوم، بعد سلسلة تراجعات سُجلت خلال الأيام القليلة الماضية.





سعر البيع: 143 ألف دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 141 ألف دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 141,500 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141,400 دينار مقابل 100 دولار

سعر البيع: 143 ألف دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 141 ألف دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 141,500 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 141,400 دينار مقابل 100 دولار