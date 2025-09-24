استمرار تعقيدات الإمدادات من كردستان العراق يقفز بأسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام " " بـ97 سنتاً أو 1,4% إلى 68,60 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب الوسيط الأميركي بـ99 سنتًا أو 1,6% إلى 64,40 دولار.وكان الخامان القياسيان قد صعدا بأكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء، مع تعثر المفاوضات بشأن استئناف صادرات إقليم . ويُبقي هذا الجمود على توقف الإمدادات عبر خط الأنابيب نحو بحجم 230 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، بعدما اشترط منتجون رئيسيون ضمانات لسداد الديون.وعلى المدى الأبعد، يتوقع المحللون وفرة في الإمدادات العالمية وتباطؤاً في الطلب. وفي تقريرها الشهري الأخير، رجحت وكالة أن يتسارع نمو المعروض النفطي هذا العام، مع إمكانية تفاقم الفائض بحلول 2026.