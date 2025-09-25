تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " عند 69.10 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.21% عن سعر التسوية السابق.وارتفعت عقود الخامين القياسيين أمس الأربعاء بنسبة 2.5% إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع أغسطس الماضي، مدفوعة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأسبوعية في .وقالت كبيرة محللي السوق في "فيليب " بريانكا ساشديفا: "يبدو أن أسعار النفط قد وصلت إلى أقصى مستوياتها، مع تراجع الطلب الموسمي وارتفاع إمدادات "أوبك+" في الربع الرابع. وتبدو المكاسب الأخيرة مدفوعة أكثر بالمعنويات".وأشارت ساشديفا إلى عمليات جني الأرباح في التعاملات الصباحية، مضيفة أن عودة الإمدادات من إقليم تعيد إشعال "المخاوف بشأن وجود عرض زائد عن الحاجة، مما يدفع الأسعار إلى التراجع من أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع".