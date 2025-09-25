Alsumaria Tv
تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

اقتصاد

2025-09-25 | 03:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة
109 شوهد


السومرية نيوز ـ اقتصاد

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 64.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق.



فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 69.10 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.21% عن سعر التسوية السابق.

وارتفعت عقود الخامين القياسيين أمس الأربعاء بنسبة 2.5% إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع أغسطس الماضي، مدفوعة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة.

وقالت كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا: "يبدو أن أسعار النفط قد وصلت إلى أقصى مستوياتها، مع تراجع الطلب الموسمي وارتفاع إمدادات "أوبك+" في الربع الرابع. وتبدو المكاسب الأخيرة مدفوعة أكثر بالمعنويات".

وأشارت ساشديفا إلى عمليات جني الأرباح في التعاملات الصباحية، مضيفة أن عودة الإمدادات من إقليم كردستان العراق تعيد إشعال "المخاوف بشأن وجود عرض زائد عن الحاجة، مما يدفع الأسعار إلى التراجع من أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع".
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
Play
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
Play
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
Play
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
Play
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Play
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
Play
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Play
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
Play
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
Play
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
Play
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
اخترنا لك
تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
05:50 | 2025-09-25
افتتاح أعمال حفر أول بئر نفطي بموقع فاو/١ في البصرة
04:08 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
04:08 | 2025-09-25
استمرار تعقيدات الإمدادات من كردستان العراق يقفز بأسعار النفط
11:58 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
06:46 | 2025-09-24

