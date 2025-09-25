افتتاح أعمال حفر أول بئر نفطي بموقع فاو/١ في البصرة

وبحسب إعلام ، أكد الوزير أن "هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو استثمار أمثل للثروات الوطنية"، مشدداً على أن " ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز موقع في سوق الطاقة العالمي".وأضاف أن "هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز وتوفر فرص عمل لأبناء ."من جانبه، أعرب لشركة نفط البصرة عن "التزام الشركة بتقديم كامل إمكاناتها لإنجاح مشروع فاو/١ وضمان إنجازه ضمن الجداول الزمنية المحددة".من جهته، أكد ممثل شركة UEG الصينية على "حرص شركته على توظيف خبراتها التقنية والإدارية بما يسهم في إنجاز الحقل وفق أعلى المعايير العالمية".ويُعد موقع فاو/١ من المشاريع الواعدة في جنوبي العراق، ومن المتوقع أن يشكل إضافة مهمة للطاقة الإنتاجية، بما يعزز من مكانة العراق كأحد أبرز المنتجين في المنطقة والعالم.