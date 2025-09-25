بارزاني: اتفاق تصدير نفط الإقليم مع بغداد خطوة تاريخية لإزالة العوائق وتأمين المستحقات

وقال ، ان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم بين وشركات النفط المنتجة مع وشركة تسويق النفط (سومو)، يمثل “ثمرة جهود حثيثة بذلتها فرق ووفود من كافة الأطراف”.وأوضح بارزاني أن هذه الخطوة تعيد الإقليم إلى الارتباط بالأسواق النفطية العالمية بعد فترة من التوقف، مشيداً بجهود جميع الأطراف المشاركة في التوصل إلى الاتفاق.وأضاف: “في هذا اليوم التاريخي أُزيل عائق رئيسي أمام تأمين المستحقات المالية لشعب ، وأتوجه بالتحية لشعبنا الصامد”، مؤكداً أن استئناف التصدير يستلزم أيضاً “الإيفاء بكافة الحقوق الدستورية للإقليم”.