واشنطن تعلق بعد إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا

وقال روبيو في بيان "نرحب بالإعلان عن توصل حكومة إلى اتفاق مع حكومة والشركات الدولية لإعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا، وهي اتفاقية سهّلتها وستعود بفوائد ملموسة على كل من الأمريكيين والعراقيين".واشاد روبيو "بالجهود الحاسمة التي بذلها العراقي وكبار المسؤولين في ، وكذلك رئيس وزراء حكومة إقليم وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم، لجعل هذا التقدم ممكنًا".واكد انه "ستعزز هذه الاتفاقية الشراكة الاقتصادية والمنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق، وستشجع على تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا في جميع أنحاء العراق للشركات الأمريكية، وستعزز أمن الطاقة الإقليمي، وستدعم سيادة العراق".