تقلبات أسعار النفط: برنت يتحول الى الارتفاع ويقترب من ملامسة الـ70 دولارًا

وارتفعت 11 سنتاً أو بنسبة 0.16% إلى 69.42 دولار للبرميل عند التسوية.بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي سنتاً أو بنسبة 0.02% لتسجل عند التسوية 64.98 دولار للبرميل.كان الخامان ارتفعا بنسبة 2.5% خلال تعاملات يوم الأربعاء، ووصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ الأول من أغسطس/ آب، مدفوعين بتراجع غير متوقع في المخزونات الأميركية الأسبوعية من الخام، والمخاوف من تسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في في وقف الإمدادات.