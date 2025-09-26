الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي

وقال المرسومي، ان بنود الاتفاق الرئيسية تضمنت ما يلي:

أولا: الاتفاق تم مع 8 من الشركات الأجنبية ولم تنضم اليه شركتي دي ان او وجينيل التركية بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة دي ان او لوحدها من أصل مليار دولار تمثل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في .ثانيا: المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في .ثالثا: ينص الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد.رابعا: سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج.خامسا: وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة وتم اختيار في كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية.