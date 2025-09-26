الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي

اقتصاد

2025-09-26 | 03:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي
1,152 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق النفطي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، والذي يهدف إلى استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وقال المرسومي، ان بنود الاتفاق الرئيسية تضمنت ما يلي:
 
أولا: الاتفاق تم مع 8 من الشركات الأجنبية ولم تنضم اليه شركتي دي ان او النرويجية وجينيل التركية بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة دي ان او لوحدها من أصل مليار دولار تمثل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان.

ثانيا: المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان.

ثالثا: ينص الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد.

رابعا: سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج.

خامسا: وافقت الحكومة العراقية على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية.
 
سادسا: من المتوقع ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن ان يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل واستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Play
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
Play
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
Play
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
Play
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
Play
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Play
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
Play
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
Play
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
Play
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
Play
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24

اخترنا لك
انكماش التضخم في العراق خلال 2025.. مؤشّر استقرار أم بداية أزمة؟
04:32 | 2025-09-26
تقلبات أسعار النفط: برنت يتحول الى الارتفاع ويقترب من ملامسة الـ70 دولارًا
16:35 | 2025-09-25
واشنطن تعلق بعد إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا
15:10 | 2025-09-25
بارزاني: اتفاق تصدير نفط الإقليم مع بغداد خطوة تاريخية لإزالة العوائق وتأمين المستحقات
14:06 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
05:50 | 2025-09-25
افتتاح أعمال حفر أول بئر نفطي بموقع فاو/١ في البصرة
04:08 | 2025-09-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.