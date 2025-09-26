غداً.. البدء بتنفيذ اتفاق تصدير النفط من حقول كردستان

وقال خلال مؤتمر صحافي، "الاتفاق بين وأربيل جاء بمهنية عالية وعبر تفاوض بناء، وشمل التفاوض المباشر مع الشركات المنتجة في الإقليم، وتمكنا من التوصل إلى آلية محكمة لتسديد استحقاقاتها بحسب قانون الموازنة".ولفت إلى أن "الاتفاق أشار إلى أن يكون التعويض بمقدار 16 دولار لكل برميل يُستلم من قبل شركتنا، وسنقوم بإيداع مبلغه بحسب السعر العالمي في حساب في الأميركي، ويتم التعويض لوزارة الثروات الطبيعية في بمقدار الـ16 دولار للبرميل".وأضاف، "سيتم التعويض عيناً بالبراميل المنتجة من الحقول في وفق آلية مطبقة بالتعويض والدفع العيني للشركات الموجودة في الجنوب".وأكد "التوجه للتعاقد مع شركة استشارية متخصصة من قبل العراقية الاتحادية، لإعادة دراسة كلفة الإنتاج والنقل عن كل حقل، ومقارنتها بـ16 دولار للبرميل، وسيتم التعويض على ما سيقرره تقرير تلك الشركة الاستشارية بأثر رجعي منذ تاريخ تسلّم لإنتاج إقليم كردستان الذي من المقرر أن يُستأنف صباح يوم غد السبت الساعة السادسة صباحاً".