الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3777.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3790.82 دولار في وقت سابق من الأسبوع.وارتفع النفيس بنحو 2.5% خلال الأسبوع الجاري.وزادت العقود الأمdvكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 1% لتسجل 3807.90 دولار.أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس ، أن التضخم الأساسي، وهو مقياس يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، سجل معدلًا سنوياً معدلًا موسمياً بلغ 2.9%. وقد تماشى ذلك مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم داو .أظهر مؤشر جميع البنود معدلًا سنوياً بلغ 2.7%، بالإضافة إلى زيادة شهرية بلغت 0.3%، وهو ما يتماشى أيضاً مع التوقعات.