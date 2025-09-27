بعد انطلاقه في الانابيب اليوم.. سومو ستتسلم نفط كردستان "خارج العراق" والمشتري جاهز

وقالت وسائل اعلام كردية، ان النفط من دميع حقول الثمانية تم ضخه بإتجاه حقل خورمالا ومنه سيتم ارساله الى فيشخابور وهي اخر نقطة حدودية قبل ارساله الى ، مشيرة الى ان ممثلين عن وزارة الثروات الطبيعية وبعض الشركات تواجدوا في حقلا خورمالا النفطي للاشراف على عملية استئناف التصدير.

وسيتم تصدير النفط حتى فيشخابور على نفقة ثم من فيشخابور الى جيهان وستكون هذه مسؤولية الحكومة التركية، بعد ذلك وفي ميناء جيهان ستتسلم شركة العراقية النفط في ميناء جيهان، وليس داخل الأراضي الكردية العراقية.

وابرمت سومو اتفاقا مع شركة تجارة نفط سويسرية كبرى لاعادة بيع نفط كردستان حيث ستقوم الشرة السويسرية بتحميل النفط فور وصوله ميناء جيهان باتجاه أوروبا وامريكا الشمالية ودول أخرى.