انقرة تعلق على استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا

– اقتصاد



أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في ، ، عن استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب – تركيا.







وقال: كان تصدير النفط عبر الخط قد توقف في شباط/فبراير 2023 بسبب الزلازل، لكن شركة "بوتاش" التركية أعادت صيانة أنابيب التصدير في 4 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.



أعلنت ، صباح اليوم السبت، عن استئناف عمليات تصدير عبر الخط العراقي التركي.



وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "عمليات التشغيل انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة، من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".



معتبرةً أن استئناف تصدير نفط "يعكس نجاح الجهود المشتركة بين وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".



جاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات القانونية والسياسية، أبرزها حكم في عام 2023، الذي ألزم بوقف استيراد النفط من الإقليم دون موافقة بغداد، وهو ما أدّى إلى توقف خط جيهان.



وبعد توقف دام لأكثر من 30 شهراً، تم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 الف برميل يوميا، مع تحديد 50 الف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.



وبحسب الاتفاق، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.