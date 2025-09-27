مرصد اقتصادي عراقي: تصدير نفط كردستان يعزز الإيرادات بـ3 ملايين دولار يومياً

وقال المرصد في بيان ورد لـ ان "استئناف تصدير النفط من ، خطوة مهمة وفيها فوائد للحكومة الاتحادية وللاقليم وحتى للشركات"، مبيناً ان "ذلك سيوفر مرونة بالتصدير".واضاف "كذلك ستوفر إيرادات اضافية لخزينة الدولة بـ 3.36 مليون دولار، (نحو 100.8 مليون شهرياً"، مشيراً الى ان "فائدة الإقليم مهمة بمسالة تأخر إعطاء رواتب موظفي الإقليم الذي عانى منها طوال سنوات الماضية".وتابع ان "الشركات العاملة بكردستان كسبت شرعية اضافية من وجودها بالاقليم وستستخدم النفط في مصافيها او بيعه البالغ نحو 50 الف برميل يومياً (نحو 100.8 شهرياً)"، لافتا الى ان "وحدة المتابعة للمرصد، رصدت أن اسهم بعض الشركات ارتفع بعد توقيع اتفاق تصدير النفط مثل شركتي Gulf Keystone Petroleum وGenel Energy".وذكر أن "اجمالي النفط المستخرج من الإقليم سيبلغ نحو 290 الف برميل يومياً ومنها حصة الشركات".