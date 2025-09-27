مرصد اقتصادي عراقي: تصدير نفط كردستان يعزز الإيرادات بـ3 ملايين دولار يومياً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542077-638945626394085355.webp
مرصد اقتصادي عراقي: تصدير نفط كردستان يعزز الإيرادات بـ3 ملايين دولار يومياً
اقتصاد
2025-09-27 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
102 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
اكد مرصد إيكو عراق، اليوم السبت، ان تصدير نفط
كردستان
يعزز الإيرادات بـ3 ملايين دولار يوميا، فيما أشار الى ان ذلك سيوفر مرونة للتوزيع.
وقال المرصد في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
ان "استئناف تصدير النفط من
إقليم كردستان
، خطوة مهمة وفيها فوائد للحكومة الاتحادية وللاقليم وحتى للشركات"، مبيناً ان "ذلك سيوفر مرونة بالتصدير".
واضاف "كذلك ستوفر إيرادات اضافية لخزينة الدولة بـ 3.36 مليون دولار، (نحو 100.8 مليون شهرياً"، مشيراً الى ان "فائدة الإقليم مهمة بمسالة تأخر إعطاء رواتب موظفي الإقليم الذي عانى منها طوال سنوات الماضية".
وتابع ان "الشركات العاملة بكردستان كسبت شرعية اضافية من وجودها بالاقليم وستستخدم النفط في مصافيها او بيعه البالغ نحو 50 الف برميل يومياً (نحو 100.8 شهرياً)"، لافتا الى ان "وحدة المتابعة للمرصد، رصدت أن اسهم بعض الشركات ارتفع بعد توقيع اتفاق تصدير النفط مثل شركتي Gulf Keystone Petroleum وGenel Energy".
وذكر أن "اجمالي النفط المستخرج من الإقليم سيبلغ نحو 290 الف برميل يومياً ومنها حصة الشركات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مرصد اقتصادي: العراق يخسر أكثر من 11 مليون دولار يومياً
06:13 | 2025-09-13
مرصد اقتصادي: إنتاج كردستان من النفط ارتفع من 81 الى 120 ألف برميل يومياً
04:08 | 2025-07-29
مرصد اقتصادي عراقي: إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس يتطلب أكثر من 400 مليون دولار
06:38 | 2025-08-12
إنتاج نفط كردستان يتجاوز 200 ألف برميل يوميًا و"مرصد" يحذر من أزمة رواتب
03:43 | 2025-08-09
اقليم
تصدير
إقليم كردستان
السومرية نيوز
genel energy
خزينة الدولة
سومرية نيوز
السومرية
كردستان
ليون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
49.97%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
18.64%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
18.49%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
فن وثقافة
12.9%
08:46 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
08:46 | 2025-09-26
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
اخترنا لك
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
06:25 | 2025-09-27
انقرة تعلق على استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا
04:32 | 2025-09-27
مع بداية الأسبوع.. انخفاض أسعار الدولار في العراق
03:33 | 2025-09-27
وزارة النفط: لا يحق لوزارة الثروات الطبيعية بكردستان بيع النفط خارج الالية المعتمدة
02:22 | 2025-09-27
النفط فوق الـ70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 57 يوما
01:40 | 2025-09-27
بعد انطلاقه في الانابيب اليوم.. سومو ستتسلم نفط كردستان "خارج العراق" والمشتري جاهز
01:10 | 2025-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.