ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم

وشهدت أسعار الذهب العراقي عيار 21 بين 715 و725 ألف دينار للمثقال الواحد.اما أسعار الذهب الخليجي في محال الصاغة فقدت تراوحت بين 750 و755، فيما سجلت أسعار العراقي 720 و730 ألف دينار للمثقال الواحد.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.