مذكرة تعاون عراقية - سعودية لتعزيز كفاءة محطات الطاقة

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "برعاية وحضور وزير الكهرباء ، ومساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك، وقعت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، مذكرة تعاون مع شركة (ﻛﻨﺘﻨﻴﻮس ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﺳﻴﺮﻓسز) ، وذلك على هامش للاستثمار المنعقد حالياً في ".وأضاف البيان، أنه "وقع المذكرة عن وزارة الكهرباء ، وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، وعن الجانب السعودي محمود مجيد وبدان، الشركة في ".وأشار إلى، أنها "تنص على التعاون في مجالات فنية وتشغيلية تشمل:_ معالجة المخلفات النفطية في محطة الخيرات الكهربائية في بهدف تحسين الأداء البيئي ورفع الكفاءة التشغيلية._ إعادة استخدام المياه الصناعية في محطة الثانية، ووضع حلول معالجة متقدمة للمياه في محطات التوليد العاملة في البلاد._تنظيف الأنابيب داخل محطة الغازية باستخدام تقنيات غاز النيتروجين الحديثة لزيادة الجاهزية وتقليل الأعطال".وأوضحت، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي وزارة الكهرباء لتعزيز كفاءة منظومة الطاقة في العراق عبر إبرام مذكرات تعاون مع شركات تخصصية تسهم في رفع أداء المحطات الحالية وتحسين معدلات إنتاجها".