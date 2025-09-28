أسعار الدولار تتراجع مع إغلاق بورصة بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم الأحد، في أسواق وأربيل، مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 141050 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141000 دينار مقابل 100 دولار.

