تعليق رسمي على سعر صرف الدولار والحوالات الخارجية

وقال العلاق، خلال مشاركته في ملتقى للاستثمار، وتابعته ، أن "العراق يشهد اليوم أقل معدلات للتضخم بعد السيطرة على حركة النقد ووجود احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية يمكن من خلالها السيطرة على سعر الصرف يوميًا وتحقيق توازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية".وتابع: "ليس لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطيات المريحة ونحن لا نضع قيودًا على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم بدون قيود".واضاف العلاق: "نحن نعمل على فتح قنوات للتحويل الخارجي وبشكل لا يؤثر على سعر صرف العملات وهناك ثورة في عملية التحويلات الخارجية عبر منصات إلكترونية خاضعة لتدقيق دولي، ولدينا الآن أكثر من شركة تدقيق وبمرور الأيام استطعنا تجاوز المعوقات وحققنا انسيابية، كما توسع عدد المتعاملين عبر قنوات التحويل المالي ليصبح آلافًا من المعاملات بعد أن كان محدودًا".وأشار إلى "تنفيذ خطتين لإصلاح القطاع المصرفي في العراق لإعادة بناء القطاع المصرفي الحكومي والمصارف الخاصة"، موضحا "اننا قطعنا أشواطًا كبيرة نحو خلق قطاع مصرفي مستقر قادر على تحقيق إضافة للاقتصاد العراقي ومتابعة التحولات الرقمية في العالم وخلال السنوات الخمس المقبلة سنرى قطاعًا مصرفيًا مختلفًا في العراق".ويبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق 1320 دينارًا لكل دولار أميركي، فيما يبلغ سعره في السوق الموازية 1400 دينار للدولار.