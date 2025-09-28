الرافدين يطلق الدفعة الثانية والعشرين من مبادرة الريادة والتميز

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم اطلاق الدفعة الثانية والعشرين من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره مليار دينار عراقي وبعدد 75 قيداً ".وأضاف ان "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن "، مشيرا الى ان "عدد القيود الممولة بلغ 2685 قيداً والقيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 34.941.000.000 مليار دينار، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".