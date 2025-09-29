ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالعراق اليوم

وشهدت أسعار الذهب العراقي عيار 21 بين 730 و725 ألف دينار للمثقال الواحد.اما أسعار الذهب الخليجي في محال الصاغة فقدت تراوحت بين 760 و765، فيما سجلت أسعار العراقي 730 و740 ألف دينار للمثقال الواحد.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.