سعر الذهب يصل لأعلى مستوى في التأريخ

وبحلول الساعة ‭‭0‬‬‭‭624‬‬ بتوقيت جرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية ‭‭1‬‬‭‭.5‬‬ بالمئة إلى 3814.91‭‭ ‬‬دولار للأوقية.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول‭‭ ‬‬‭‭0.9‬‬ بالمئة إلى 3844 دولارا.وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.