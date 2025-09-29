أسعار الدولار في التعاملات المسائية

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار في تعاملات مساء اليوم الاثنين، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.



سعر البيع: 142,000

سعر الشراء: 141,250



:

سعر البيع: 141,650

سعر الشراء: 141,300





سعر البيع: 141,750

سعر الشراء: 141,250





