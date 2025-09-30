البنك المركزي يتلقى أكثر من 2700 بلاغ بشأن غسل الأموال

وقال ممثل المكتب في ، حسين علي المقرم، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "المكتب تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2723 بلاغاً وطلب معلومات عن عمليات يشتبه بأنها تتضمن متحصلات من جرائم أصلية أو تتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب".وأضاف، أن "تلك البلاغات وطلب المعلومات كانت من قبل الجهات الملزمة بالإبلاغ سواء المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن مختلف الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم (39 لسنة 2015) في إطار التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز فعالية (النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)".وتابع المقرم، أن "المكتب أشعر الجهات الرقابية والمختصة الأخرى بعدد من الحالات التي رصد فيها وجود إخلال من قبل بعض المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وذلك في ضوء تحليل البلاغات والمعلومات الواردة، أو من خلال أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة".