حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بيان جديد من الرافدين بشأن مبادرة الريادة والتميز
اقتصاد
2025-09-30 | 01:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
290 شوهد
السومرية نيوز
- اقتصادي
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الدفعة 23 من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره مليار دينار عراقي وبعدد 76 قيداً .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن
مبادرة البنك المركزي العراقي
".
وأضاف ان "عدد القيود الممولة بلغ 2761 قيداً والقيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 35.941.000.000 مليار دينار مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء
الاقتصاد الوطني
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الرافدين يطلق الدفعة الثانية والعشرين من مبادرة الريادة والتميز
13:42 | 2025-09-28
الرافدين يطلق الدفعة الـ(21) من مبادرة الريادة والتميز
08:39 | 2025-09-25
الرافدين يرفع الدفعة الـ19 من مبادرة الريادة والتميز
10:24 | 2025-09-23
الرافدين يرفع الدفعة الثامنة عشرة من مبادرة الريادة والتميز
10:26 | 2025-09-22
مصرف
الرافدين
مبادرة البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
الاقتصاد الوطني
مصرف الرافدين
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
اقتصاد
38.31%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
محليات
23.72%
11:24 | 2025-09-28
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
11:24 | 2025-09-28
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
محليات
19.92%
02:26 | 2025-09-29
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
02:26 | 2025-09-29
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
أمن
18.05%
01:45 | 2025-09-30
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
01:45 | 2025-09-30
المزيد
ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بالعراق اليوم
06:57 | 2025-09-30
تشخيص معلومات "لم تُعلن" في اتفاق استئناف تصدير نفط كردستان
05:31 | 2025-09-30
الدولار يرتفع من جديد امام الدينار العراقي
04:49 | 2025-09-30
استئناف التصدير من كردستان يؤدي لانخفاض أسعار النفط عالميا
02:05 | 2025-09-30
البنك المركزي يتلقى أكثر من 2700 بلاغ بشأن غسل الأموال
01:52 | 2025-09-30
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
