استئناف التصدير من كردستان يؤدي لانخفاض أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" بنسبة 0.58% إلى 63.08 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي " " 0.65% إلى 67.53 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وجاء التراجع بعد أن أفادت تقارير بأن مجموعة "أوبك+" تعتزم إقرار زيادة جديدة في الإنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني المقبل، وذلك خلال اجتماع من المقرر عقده الأحد المقبل.