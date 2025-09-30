وسط عاصفة الإغلاق.. "النفيس الاصفر" يلمع قرب قمته التاريخية

وفقا لرويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3845.33 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 3871.45 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية.كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 3873.20 دولار.وقال تاي وونغ، وهو متعامل مستقل في المعادن: "يُظهر الذهب مرونة ملحوظة مجددًا، إذ استرد بسهولة خسائره المبكرة بعد بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، لن تحول دون خفض آخر لأسعار الفائدة خلال الشهر المقبل".وأضاف: "الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة الأمريكية يزيد حالة عدم اليقين ويعزز الدعوات إلى شراء الذهب".وأظهرت البيانات أن فرص العمل المتاحة في زادت بشكل طفيف في أغسطس/آب، بينما انخفض معدل التوظيف، بما يتماشى مع مؤشرات تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يتيح لمجلس خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.وتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن المتداولين يتوقعون بنسبة 97% أن يُقدم المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أكتوبر/تشرين الأول.أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:* انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 46.62 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 17.3% منذ بداية الشهر.* تراجع البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1576.75 دولار.* هبط البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1252.39 دولار.