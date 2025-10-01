انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب

ويعزى هذا الارتفاع الى المخاوف من تشديد العقوبات الأميركية وإعادة تفعيل العقوبات الأوروبية، إضافة إلى التضخم المرتفع الذي يضعف القوة الشرائية للعملة المحلية.وساهمت التوترات السياسية الداخلية والإقليمية في زيادة الإقبال على الدولار كملاذ آمن، في وقت يواجه فيه البنك المركزي صعوبات في السيطرة على المضاربات والحد من التراجع المتسارع للتومان.وتشهد منذ 47 عاماً ضغوطاً متواصلة على اقتصادها نتيجة العقوبات الأميركية، خصوصاً على صادرات النفط والتحويلات المالية، فيما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً إلى تفاقم الأوضاع المعيشية داخل البلاد.وتشير التوقعات الى ارتفاع سعر الصرف إلى 165 ألف ، والتضخم إلى 90%.