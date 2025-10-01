صعود بأسعار الدولار

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا قليلا امام الدينار، اليوم الأربعاء، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.





سعر البيع: 142,250 ديناراً لكل 100 دولار



سعر الشراء: 141,250 ديناراً لكل 100 دولار



:



سعر البيع: 141,500 دينار لكل 100 دولار



سعر الشراء: 141,250 ديناراً لكل 100 دولار

