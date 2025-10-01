خبر سار من مصرف الرافدين للمتقاعدين والمشمولين بالاعانة

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".وأضاف "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".وتابع انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء"، لافتا الى ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".