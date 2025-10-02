عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع ترقب العقوبات على النفط الروسي

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت ، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر المقبل بنسبة 0.08% إلى 61.83 دولار للبرميل.في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر المقبل بنسبة 0.09% إلى 65.41 دولار للبرميل.وعزا بعض المحللين الصعود إلى انتعاش فني، بعد أن خسر خاما "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" نحو 1% في الجلسة السابقة، حيث أغلق "برنت" عند أدنى مستوى منذ الخامس من يونيو 2025، بينما أغلق "غرب تكساس الوسيط" عند أدنى مستوى منذ 30 مايو 2025.وقال كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في "نيسان" للأوراق المالية والاستثمار: "ظهر الاهتمام بالشراء مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من مستوى دعمه عند 60 دولارا، في حين قدمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتكهنات بشأن تشديد العقوبات على الخام الروسي الدعم أيضا".