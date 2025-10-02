إيلون ماسك يحطم الأرقام القياسية بثروة تتجاوز 500 مليار دولار

بلغت ثروة قطب التكنولوجيا 500.1 مليار دولار، لفترة وجيزة بعد ظهر الأربعاء بتوقيت ، قبل أن تنخفض قليلاً إلى لنحو 499 مليار دولار، في وقت لاحق من اليوم ذاته، وفقاً لمؤشر فوربس للمليارديرات.إلى جانب تسلا، ارتفعت أيضاً تقييمات مشاريعه الأخرى، بما في ذلك شركة الناشئة xAI وشركة الصواريخ SpaceX، في الأشهر الأخيرة.يعزز هذا الإنجاز مكانة ماسك كأغنى شخص في العالم، متقدماً بفارق كبير على منافسيه في قطاع التكنولوجيا العالمي.وفقاً لمؤشر فوربس للمليارديرات، يُعد لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل للبرمجيات، ثاني أغنى شخص في العالم، بثروة تُقدر بنحو 350.7 مليار دولار.وتجاوز إليسون منافسه ماسك لفترة وجيزة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت أسهم أوراكل بأكثر من 40 في المئة، مدعومةً بتوقعات الشركة الإيجابية لأعمال البنية التحتية السحابية وصفقات الذكاء الاصطناعي.وترتبط ثروة ماسك الضخمة ارتباطاً وثيقاً بحصته البالغة أكثر من 12 في المئة من شركة تسلا، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسهمها هذا العام.