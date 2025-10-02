بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق

وشهدت أسعار الذهب العراقي عيار 21 بين 735 و730 ألف دينار للمثقال الواحد.اما أسعار الذهب الخليجي في محال الصاغة فقدت تراوحت بين 770 و775، فيما سجلت أسعار العراقي 735 و745 ألف دينار للمثقال الواحد.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.