مقره بغداد.. حديث حكومي عن إقرار مشروع مدينة الذهب العالمية

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الخميس، عدداً من الصاغة ممثلي تجار الذهب والمجوهرات في ، حيث أشار إلى متابعة الحكومة هذا القطاع الاقتصادي المهم، وما يشهده من تطوّر واتساع ونمو محلّي ودولي".وأطلع وفق البيان على "أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، المستثمر والمصنّع في هذا المجال"، حيث أشار الى أن التنامي البارز في حجم تجارة الذهب دفع الحكومة الى إصدار حزمة قرارات منظمة لأنشطة استيراد الذهب، وتطوير آليات السوق وحماية المستهل، بما يعمل على تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الذهب، التي باتت تمثل ركناً مهماً من ركائز الاستقرار المالي، والثقة بالاقتصاد العراقي.كما أشار رئيس إلى أن "إقرار مشروع مدينة الذهب العالمية ويكون مقرّها في يمثل خطوة استراتيجية لتوطين الصناعة وتنظيم تجارة الذهب والمجوهرات وفق المعايير الدولية، وتهيئة بيئة حديثة تدعم الصناعات التحويلية وتوفر فرص العمل، وتدعم تنويع مصادر الدخل".وأوضح أن "الحكومة تتفهم التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالإجراءات الإدارية أو الرقابة والجودة أو الحاجة إلى تشريعات أكثر مرونة"، مؤكداً العمل لمعالجة هذه التحديات وتبني مقترحات عملية من داخل السوق نفسه، بما يضمن التوازن بين حماية ودعم حيوية القطاع الخاص.وشدد السوداني على "أهمية الالتزام بالمعايير الرسمية، بمحاربة الغش والتزييف، وتعزيز الثقة بالمنتج العراقي، مع التزام الحكومة بتقديم الدعم عبر التشريعات والتسهيلات المصرفية وحماية حقوق التجار والمستثمرين"، مردفا أن "الحكومة ماضية مع شركائها من القطاع الخاص".