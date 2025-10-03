توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدرين في قطاع الطاقة قولهما إن صادرات النفط الخام من إقليم إلى ميناء جيهان التركي توقفت اليوم الجمعة بسبب امتلاء صهاريج التخزين.وأفاد أحد المصدرين المطلعين بتوقف التدفقات في الواحدة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) بعد أن أصبحت صهاريج التخزين ممتلئة عن آخرها.وأضاف أنه من المتوقع استئناف التدفقات بين الرابعة والخامسة مساء بمجرد انتهاء إحدى السفن من التحميل ومن ثم إتاحة بعض السعة. وأشار المصدر إلى وجود مشاكل في مرافق التخزين وأعمال صيانة في بعض الصهاريج.وأكد مصدر آخر التوقف، وقال إن هناك أيضا مشكلة تتعلق بارتفاع سعر مزيج ، مما أضفى صعوبة على تنفيذ مبيعات.واستؤنفت التدفقات يوم السبت من الإقليم إلى لأول مرة منذ عامين ونصف العام بعد أن توصلت ثماني شركات نفط عاملة هناك إلى اتفاقيات مع وحكومة .وتراقب أسواق النفط هذه التدفقات عن كثب، إذ تتعرض الأسعار لضغوط جراء المخاوف من فائض في المعروض.وسمح الاتفاق بتدفق ما بين 180 ألف و190 ألف برميل يوميا من الخام إلى ميناء جيهان التركي.