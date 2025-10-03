رغم تراجع السلع الغذائية.. قفزة بأسعار اللحوم عالميا

وسجل مؤشر أسعار الغذاء لدى ، الذي يتتبع سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليًا، متوسطًا بلغ 128.8 نقطة في سبتمبر/ أيلول، انخفاضًا من 129.7 نقطة (بعد مراجعتها) في أغسطس/ آب.ورغم التراجع الشهري، فإن المؤشر سجل ارتفاعًا بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بنسبة تقارب 20% من المستوى القياسي الذي بلغه في مارس/ آذار 2022 عقب الحرب الروسية الأوكرانية.المؤشر، الذي كان قد بلغ ذروة لم يشهدها منذ عامين في يوليو/ تموز قبل أن يستقر في أغسطس/ آب، تراجع الشهر الماضي بفعل انخفاض بنسبة 4.1% في مؤشر أسعار السكر لدى الفاو، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2021.وقالت الفاو إن هذا الانخفاض في أسعار السكر يعكس تحسنًا في توقعات الإمدادات، مدعومًا بإنتاج أعلى من المتوقع في وتوقعات حصاد مواتية في كل من الهند وتايلاند.كما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.6% على أساس شهري، نتيجة تراجع حاد في أسعار الزبدة في ظل تحسّن توقعات الإنتاج في منطقة أوقيانوسيا.وسجل مؤشر الحبوب لدى الفاو تراجعًا بنسبة 0.6% مقارنة بأغسطس/ آب، مع انخفاض أسعار القمح للشهر الثالث على التوالي بسبب غلال الحصاد الكبيرة وضعف الطلب الدولي.كما انخفضت أسعار الذرة، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تعليق مؤقت للضرائب على الصادرات في .وسجّل مؤشر أسعار الأرز لدى الفاو أيضًا تراجعًا شهريًا، نتيجة انخفاض الطلب من قبل المشترين في وأفريقيا.أسعار الزيوت النباتية تراجعت بنسبة 0.7%، حيث عوّض انخفاض أسعار زيت النخيل وفول الصويا الارتفاعات في أسعار زيت عباد الشمس وزيت بذور اللفت.في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار اللحوم لدى الفاو بنسبة 0.7% ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام.كما وصلت أسعار لحوم الأبقار إلى ذروة جديدة، بدعم من الطلب القوي في وسط نقص في الإمدادات المحلية.في تقرير منفصل، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى 2.971 مليار ، مقارنة بـ2.961 مليار طن كانت متوقعة في الشهر الماضي.وقالت المنظمة إن التوقعات الجديدة تعني زيادة بنسبة 3.8% عن إنتاج عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2013.وأرجعت الزيادة إلى تحسّن توقعات الإنتاج في محاصيل القمح والذرة والأرز.