موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
مرصد عراقي: العجز المالي يتجاوز 12 تريليون دينار والإيرادات غير النفطية تسجل قفزة نوعية
اقتصاد
2025-10-04 | 04:51
السومرية نيوز
– اقتصاد
رصد مرصد "إيكو عراق" المتخصص في
الشؤون الاقتصادية
، وجود عجز
مالي
حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي بلغ 12.15 تريليون دينار عراقي، في حين أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشكل فيها الإيرادات غير النفطية نسبة 10% من إجمالي الإيرادات العامة.
وقال المرصد في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "إجمالي النفقات العامة حتى نهاية تموز بلغ 84 تريليونًا و185 مليارا و672 مليونا و991 ألفا و245 دينارا عراقياً، موزعة على النحو الآتي:
-النفقات الجارية: 62.27 تريليون دينار، وهي تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق.
-النفقات ضمن الاتفاقية الصينية: 321.13 مليار دينار.
-نفقات جولات التراخيص النفطية: 8.53 تريليون دينار.
-النفقات الاستثمارية: 13.06 تريليون دينار.
وبيّن المرصد أن "الإيرادات العامة حتى نهاية تموز بلغت 72.03 تريليون دينار عراقي، منها الإيرادات غير النفطية بقيمة 7.07 تريليون دينار، أي ما نسبته 10% من الإجمالي".
وأشار البيان إلى أنه "من ضمن هذه الإيرادات المبالغ المسلمة من
إقليم كردستان
إلى
الخزينة
الاتحادية، والتي بلغت 439.34 مليار دينار عراقي".
واختتم المرصد بيانه، موضحا أن "الإيرادات النفطية بلغت 64.96 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن العجز المالي الفعلي حتى نهاية تموز بلغ نحو 12.15 تريليون دينار عراقي".
كردستان تحول 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد
04:12 | 2025-07-22
مرصد اقتصادي عراقي: تصدير نفط كردستان يعزز الإيرادات بـ3 ملايين دولار يومياً
05:36 | 2025-09-27
كردستان توجه رسالة لبغداد بشان الإيرادات غير النفطية ومبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية
12:58 | 2025-10-01
إنتاج نفط كردستان يتجاوز 200 ألف برميل يوميًا و"مرصد" يحذر من أزمة رواتب
03:43 | 2025-08-09
