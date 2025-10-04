مرصد عراقي: العجز المالي يتجاوز 12 تريليون دينار والإيرادات غير النفطية تسجل قفزة نوعية

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "إجمالي النفقات العامة حتى نهاية تموز بلغ 84 تريليونًا و185 مليارا و672 مليونا و991 ألفا و245 دينارا عراقياً، موزعة على النحو الآتي:-النفقات الجارية: 62.27 تريليون دينار، وهي تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق.-النفقات ضمن الاتفاقية الصينية: 321.13 مليار دينار.-نفقات جولات التراخيص النفطية: 8.53 تريليون دينار.-النفقات الاستثمارية: 13.06 تريليون دينار.وبيّن المرصد أن "الإيرادات العامة حتى نهاية تموز بلغت 72.03 تريليون دينار عراقي، منها الإيرادات غير النفطية بقيمة 7.07 تريليون دينار، أي ما نسبته 10% من الإجمالي".وأشار البيان إلى أنه "من ضمن هذه الإيرادات المبالغ المسلمة من إلى الاتحادية، والتي بلغت 439.34 مليار دينار عراقي".واختتم المرصد بيانه، موضحا أن "الإيرادات النفطية بلغت 64.96 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن العجز المالي الفعلي حتى نهاية تموز بلغ نحو 12.15 تريليون دينار عراقي".