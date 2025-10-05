دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بـ137 ألف برميل يوميا

الصفحة الرئيسية
2025-10-05 | 08:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
190 شوهد
أعلنت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أنها اتفقت على رفع سقف إنتاج النفط لشهر
نوفمبر
المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميا مقارنة بمستوى أكتوبر.
تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع افتراضي عقدته اليوم الأحد الدول الأعضاء في "أوبك+" التي سبق أن خفضت إنتاجها طوعيا، وهي
روسيا
والسعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، والإمارات وسلطنة
عمان
، والجزائر.
وحسب نتائج الاجتماع، فإن كازاخستان ستتمكن من زيادة إنتاج النفط في
نوفمبر
إلى 1.563 مليون برميل يوميا، بينما سيرتفع إنتاج
العراق
إلى 4.255 مليون برميل يوميا.
وستتمكن روسيا من زيادة إنتاج النفط في نوفمبر بمقدار 41 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.532 مليون برميل يوميا، بينما سيرتفع إنتاج
السعودية
إلى 10.061 مليون برميل يوميا.
وقالت "أوبك+" في بيان: "نظرا للتوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق المواتية الحالية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا، مقارنة بالتخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في نوفمبر 2025".
وأشار البيان إلى أن الدول ستواصل تقييم ظروف السوق، وأنها أكدت مجددا على أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة - حيث يمكن للمشاركين تعليق أو إلغاء زيادات إنتاج النفط، بما في ذلك رفع القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
وتقرر عقد الاجتماع القادم للدول الثماني الأعضاء في 2 نوفمبر المقبل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
