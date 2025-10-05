دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بـ137 ألف برميل يوميا

تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع افتراضي عقدته اليوم الأحد الدول الأعضاء في "أوبك+" التي سبق أن خفضت إنتاجها طوعيا، وهي والسعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، والإمارات وسلطنة ، والجزائر.وحسب نتائج الاجتماع، فإن كازاخستان ستتمكن من زيادة إنتاج النفط في إلى 1.563 مليون برميل يوميا، بينما سيرتفع إنتاج إلى 4.255 مليون برميل يوميا.وستتمكن روسيا من زيادة إنتاج النفط في نوفمبر بمقدار 41 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.532 مليون برميل يوميا، بينما سيرتفع إنتاج إلى 10.061 مليون برميل يوميا.وقالت "أوبك+" في بيان: "نظرا للتوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق المواتية الحالية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا، مقارنة بالتخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في نوفمبر 2025".وأشار البيان إلى أن الدول ستواصل تقييم ظروف السوق، وأنها أكدت مجددا على أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة - حيث يمكن للمشاركين تعليق أو إلغاء زيادات إنتاج النفط، بما في ذلك رفع القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.وتقرر عقد الاجتماع القادم للدول الثماني الأعضاء في 2 نوفمبر المقبل.