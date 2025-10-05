قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، ارتفاعاً في وأربيل مع إغلاق البورصة مساء اليوم الاحد.



سعر البيع: 142,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار.



:

سعر البيع: 141,400 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 141,300 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 142,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 141,400 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 141,300 ديناراً مقابل 100 دولار.