الذهب يقفز لسعر تاريخي جديد

وتلقى الأصفر دعماً من المخاوف المستمرة بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث قفز الذهب الفوري بنسبة تصل إلى 1.16% ليسجل مستوى قياسياً عند 3,935 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر بنسبة 0.8% لتصل إلى ذروة 3,944.45 دولار للأونصة.جاءت مكاسب الذهب وسط تقلبات متزايدة في أسواق الصرف الأجنبي، خاصة بعد أن ضعف الين الياباني بشكل حاد في تداولات الصباح، حيث انخفض الين بعد انتخاب السياسية المحافظة ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في ، مما يمهد لها أن تصبح رئيسة الوزراء القادمة.يُنظر إلى تاكايتشي على أنها متساهلة مالياً، ومن المتوقع أن تعارض أي تشديد نقدي إضافي من قبل ، هذا التصور أثر سلباً على الين وأسواق السندات اليابانية.في ، أصبحت الأسواق مقتنعة بشكل متزايد بأن سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر.وأظهر مؤشر CME Fedwatch أن المتداولين يتوقعون بنسبة تزيد عن 99% احتمالية خفض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من أكتوبر، بحسب منصة انفيستنغ.