قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 750 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 745 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 780 و790 ألف دينار للذهب الخليجي، وبين 750 و760 آلاف دينار للذهب العراقي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر.