أسعار النفط ترتفع بفضل زيادة انتاج أوبك بأقل من المتوقع

وارتفعت 23 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 65.70 دولار للبرميل، وزاد خام غرب الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 61.90 دولار للبرميل.وسجل الخامان ارتفاعا بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما قررت ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى وبعض المنتجين الصغار، زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 137 ألف برميل يوميا بدءا من تشرين الثاني.وقال محللون في آي.إن.جي إن هذه الخطوة تتناقض مع توقعات السوق لإعادة الإمدادات إلى السوق بقوة أكبر، وهي علامة على أن المجموعة لا تزال تتوخى الحذر في زيادة حصتها الإنتاجية في سوق النفط العالمية وسط توقعات تسجيل فائض في الإمدادات في الربع الرابع وكذلك العام المقبل.ورفعت المجموعة إنتاجها النفطي المستهدف بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميا هذا العام، أي ما يعادل حوالي 2.5 بالمئة من الطلب العالمي، ودعمت عوامل جيوسياسية الأسعار، إذ أثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أصول الطاقة وأشعل حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الخام الروسي، بحسب رويترز.