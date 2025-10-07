بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب

وقال عضو النيابية إن "الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين رواتب الشرائح كافة، مبيناً أن"الرواتب ستصرف في مواعيدها المحددة من دون أي تأخير أو تأجيل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح ، أن "حالات التأخر المحدودة التي حدثت في الأشهر الماضية كانت لأسباب فنية وإجرائية فقط، وليست لها أي علاقة بضعف التمويل أو بالوضع المالي العام"، مشيراً إلى أن " تواصل جهودها لتجاوز تلك الإشكالات وضمان انتظام عملية الصرف".وبيّن أن "الحكومة تولي ملف الرواتب أولوية قصوى بوصفه قضية معيشية تمسُّ حياة ملايين الأسر العراقية"، مؤكداً "استمرار دعم الشرائح الضعيفة، خصوصاً المستفيدين من والمتقاعدين".ويوم امس، وصف النائب الوضع المالي بالعراق بأنه "خربان"، مشيرا الى وجود عجز في النفقات التشغيلية وقطع الرواتب كان سيحدث لولا قرب الانتخابات وتأثير هذا الملف عليها، الا انه وصف الامر بأنه "حتمي".