قفزة جديدة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 755 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 750 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 780 و785 ألف دينار للذهب الخليجي، وبين 755 و765 آلاف دينار للذهب العراقي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر.