البورصة المسائية.. الدولار يسجل ارتفاعاً في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف في أسواق وأربيل بالتزامن مع اغلاق البورصة.



سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141250 ديناراً لكل 100 دولار

