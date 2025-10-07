حذر يخيم على الأسواق العالمية

بحلول الساعة 16 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر بورصة بنسبة 0.26% بعد أن خسر 1.36% في الجلسة السابقة متأثراً بالأزمة السياسية في ، بينما تقدم مؤشر بنسبة 0.29%، ولندن بـ0.19%، وميلانو بـ0.23%. أما البورصة السويسرية فسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.06% عند الساعة 16:11.وفي «وول ستريت»، افتتح مؤشر «داو جونز» التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.17%، بينما صعد «ناسداك» بنسبة 0.13% و«إس أند بي 500» بنسبة 0.12%، بعد المكاسب القياسية التي سجلها قطاع التكنولوجيا يوم الاثنين.وقال بول جاكسون، مدير الأبحاث العالمية في «إنفيسكو» لـ«رويترز»، إن «الأسواق المالية استوعبت تدهور الوضعين السياسي والمالي في فرنسا»، مشيراً إلى «اتساع الفجوة» بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، التي تُعد مرجعاً أوروبياً أساسياً. فقد بلغ العائد على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات 3.58% مقابل 3.57% في الجلسة السابقة، بينما بلغ نظيره الألماني 2.73%.وطلب من لوكورنو، رغم استقالته، مواصلة «مفاوضات أخيرة» لوضع «منصة عمل واستقرار» بحلول مساء الأربعاء. ورأى جاكسون أن «احتمال التوصل إلى حل سريع للأزمة السياسية والمالية ضعيف»، لكنه استبعد أن تشهد الأسواق «ردة فعل كبيرة»، متوقعاً أن «تظل الفجوة بين العوائد الفرنسية والألمانية واسعة».في سوق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.36% أمام الدولار إلى 1.1668 دولار لليورو الواحد.في ، دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية يومه السابع، مع تمسك الجمهوريين والديمقراطيين بمواقفهم، بينما أعلن الرئيس الأميركي استعداده للتفاوض شرط أن يرفع الديمقراطيون أولاً هذا الاغلاق.وينتظر المستثمرون تصريحات عدد من أعضاء مجلس ، في وقت تتزايد فيه التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة، ما يدعم أسواق الأسهم.وقال المحلل إيريك تشيا من «إكسنس» إن «الطلب المتواصل على الملاذات الآمنة، مدفوعاً بإغلاق الحكومة الأميركية وتوقعات خفض الفائدة وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا وآسيا، يدفع الذهب إلى الارتفاع»، مضيفاً أن النفيس وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3,985.68 دولار للأونصة عند الساعة 13:25 بتوقيت غرينتش.