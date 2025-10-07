الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543201-638954519369795575.jpeg
حذر يخيم على الأسواق العالمية
اقتصاد
2025-10-07 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
685 شوهد
سجلت الأسواق العالمية ارتفاعات طفيفة اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحذر عقب
الاستقالة
المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، وفي ظل استمرار الإغلاق الحكومي في
الولايات المتحدة
لليوم السابع على التوالي.
بحلول الساعة 16 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر بورصة
باريس
بنسبة 0.26% بعد أن خسر 1.36% في الجلسة السابقة متأثراً بالأزمة السياسية في
فرنسا
، بينما تقدم مؤشر
فرانكفورت
بنسبة 0.29%، ولندن بـ0.19%، وميلانو بـ0.23%. أما البورصة السويسرية فسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.06% عند الساعة 16:11.
وفي «وول ستريت»، افتتح مؤشر «داو جونز» التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.17%، بينما صعد «ناسداك» بنسبة 0.13% و«إس أند بي 500» بنسبة 0.12%، بعد المكاسب القياسية التي سجلها قطاع التكنولوجيا يوم الاثنين.
وقال بول جاكسون، مدير الأبحاث العالمية في «إنفيسكو» لـ«رويترز»، إن «الأسواق المالية استوعبت تدهور الوضعين السياسي والمالي في فرنسا»، مشيراً إلى «اتساع الفجوة» بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، التي تُعد مرجعاً أوروبياً أساسياً. فقد بلغ العائد على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات 3.58% مقابل 3.57% في الجلسة السابقة، بينما بلغ نظيره الألماني 2.73%.
وطلب
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
من لوكورنو، رغم استقالته، مواصلة «مفاوضات أخيرة» لوضع «منصة عمل واستقرار» بحلول مساء الأربعاء. ورأى جاكسون أن «احتمال التوصل إلى حل سريع للأزمة السياسية والمالية ضعيف»، لكنه استبعد أن تشهد الأسواق «ردة فعل كبيرة»، متوقعاً أن «تظل الفجوة بين العوائد الفرنسية والألمانية واسعة».
في سوق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.36% أمام الدولار إلى 1.1668 دولار لليورو الواحد.
في
الولايات المتحدة
، دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية يومه السابع، مع تمسك الجمهوريين والديمقراطيين بمواقفهم، بينما أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
استعداده للتفاوض شرط أن يرفع الديمقراطيون أولاً هذا الاغلاق.
وينتظر المستثمرون تصريحات عدد من أعضاء مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
، في وقت تتزايد فيه التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة، ما يدعم أسواق الأسهم.
وقال المحلل إيريك تشيا من «إكسنس» إن «الطلب المتواصل على الملاذات الآمنة، مدفوعاً بإغلاق الحكومة الأميركية وتوقعات خفض الفائدة وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا وآسيا، يدفع الذهب إلى الارتفاع»، مضيفاً أن
المعدن
النفيس وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3,985.68 دولار للأونصة عند الساعة 13:25 بتوقيت غرينتش.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
