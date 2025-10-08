الذهب يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى في تاريخه

وبحلول الساعة 02:13 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليبلغ 4002.53 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة لتسليم كانون الأول بنسبة مماثلة إلى 4025 دولارًا للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".ويُعتبر الذهب تقليديًا مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، وقد ارتفع منذ مطلع عام 2025 بنحو 52 بالمئة، بعد مكاسب بلغت 27 بالمئة في عام 2024، ما يعكس الطلب القوي عليه عالميًا خلال العامين الماضيين.وجاءت هذه القفزة مدفوعة بعدّة عوامل، من بينها زيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وتجدّد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إلى جانب تراجع الدولار الأميركي وارتفاع الطلب الفردي على الأصفر.كما ساهمت توقّعات خفض أسعار الفائدة الأميركية من قبل الفدرالي في دعم الأسعار، إذ تميل الأصول غير ذات العائد (مثل الذهب) إلى جذب المستثمرين عند انخفاض معدلات الفائدة.وقال المحلل في بنك "يو.بي.إس" إنّ "الخوف من تفويت الفرصة" أصبح أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاع، موضحًا: "ما نراه الآن هو أنّ المستثمرين يشترون الذهب رغم ارتفاع سعره، مما يزيد من قوة التحرك الصعودي".ويُتوقّع أن يواصل المعدن النفيس مكاسبه في حال استمرار الضبابية الاقتصادية وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مع احتمال تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.