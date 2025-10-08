الصفحة الرئيسية
موسكو تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543225-638955037034273254.jpg
الذهب يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى في تاريخه
اقتصاد
2025-10-08 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
281 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
سجّل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا اليوم الأربعاء، متجاوزًا للمرة الأولى مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة)، في ظلّ اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة.
وبحلول الساعة 02:13 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليبلغ 4002.53 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة لتسليم كانون الأول بنسبة مماثلة إلى 4025 دولارًا للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
ويُعتبر الذهب تقليديًا مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، وقد ارتفع منذ مطلع عام 2025 بنحو 52 بالمئة، بعد مكاسب بلغت 27 بالمئة في عام 2024، ما يعكس الطلب القوي عليه عالميًا خلال العامين الماضيين.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بعدّة عوامل، من بينها زيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وتجدّد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إلى جانب تراجع الدولار الأميركي وارتفاع الطلب الفردي على
المعدن
الأصفر.
كما ساهمت توقّعات خفض أسعار الفائدة الأميركية من قبل
مجلس الاحتياطي
الفدرالي في دعم الأسعار، إذ تميل الأصول غير ذات العائد (مثل الذهب) إلى جذب المستثمرين عند انخفاض معدلات الفائدة.
وقال المحلل في بنك "يو.بي.إس"
جيوفاني ستونوفو
إنّ "الخوف من تفويت الفرصة" أصبح أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاع، موضحًا: "ما نراه الآن هو أنّ المستثمرين يشترون الذهب رغم ارتفاع سعره، مما يزيد من قوة التحرك الصعودي".
ويُتوقّع أن يواصل المعدن النفيس مكاسبه في حال استمرار الضبابية الاقتصادية وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مع احتمال تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
