العراق يخطط للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2027: جميع الحقول ستشرع بالإنتاج

ويأتي هذا التوجّه؛ في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان لاستثمار الموارد الوطنية بكفاءة عالية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز استقلال .عضو اللجنة النيابية، النائب ، أوضح أن "جولات التراخيص الأخيرة ضمن الرقعة الجغرافية السابعة، التي تشمل محافظتي والمثنى، تسير بشكل جيد"، مشيراً إلى "تشكيل لجان متخصصة (GMS) لمتابعة إنتاج النفط ضمن هذه المناطق في جميع الحقول النفطية".وأضاف، أن "الخطط المعدّة تشمل زيادة حصة الغاز المنتج في الحقول النفطية، بما يسهم في تعزيز قدرة على تلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل".وأشار الشبلي، إلى أن "هذا التوجه يعكس حرص الحكومة والبرلمان على استثمار الغاز المصاحب بشكل كامل، واستغلال الموارد المتاحة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن إستراتيجية شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية لمعامل الغاز وتوسيع مشاريع الإنتاج، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين الكفاءة الاقتصادية، إضافة إلى دعم قطاع الكهرباء والصناعات الوطنية التي تعتمد على الغاز كمصدر للطاقة".وأوضح، أن "هناك من أربعة إلى خمسة حقول رئيسية يتم فيها حاليا استثمار الغاز المصاحب، مع استمرار متابعة تنفيذ الخطط في جميع الحقول النفطية، بما يعزز قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد بشكل تدريجي"، منوها بأن "الحكومة والبرلمان يوليان أهمية كبيرة للاستثمار الفعال للغاز المصاحب، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والطاقة الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد".