حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543241-638955124730881927.jpg
العراق يخطط للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2027: جميع الحقول ستشرع بالإنتاج
اقتصاد
2025-10-08 | 05:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
137 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
ضمن خطة حكوميّة طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلنت
لجنة النفط
والغاز البرلمانية أن جميع حقول النفط في
العراق
ستشرع بإنتاج الغاز.
ويأتي هذا التوجّه؛ في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان لاستثمار الموارد الوطنية بكفاءة عالية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز استقلال
الاقتصاد الوطني
.
عضو اللجنة النيابية، النائب
ناظم الشبلي
، أوضح أن "جولات التراخيص الأخيرة ضمن الرقعة الجغرافية السابعة، التي تشمل محافظتي
الديوانية
والمثنى، تسير بشكل جيد"، مشيراً إلى "تشكيل لجان متخصصة (GMS) لمتابعة إنتاج النفط ضمن هذه المناطق في جميع الحقول النفطية".
وأضاف، أن "الخطط المعدّة تشمل زيادة حصة الغاز المنتج في الحقول النفطية، بما يسهم في تعزيز قدرة
العراق
على تلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل".
وأشار الشبلي، إلى أن "هذا التوجه يعكس حرص الحكومة والبرلمان على استثمار الغاز المصاحب بشكل كامل، واستغلال الموارد المتاحة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن إستراتيجية شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية لمعامل الغاز وتوسيع مشاريع الإنتاج، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين الكفاءة الاقتصادية، إضافة إلى دعم قطاع الكهرباء والصناعات الوطنية التي تعتمد على الغاز كمصدر للطاقة".
وأوضح، أن "هناك من أربعة إلى خمسة حقول رئيسية يتم فيها حاليا استثمار الغاز المصاحب، مع استمرار متابعة تنفيذ الخطط في جميع الحقول النفطية، بما يعزز قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد بشكل تدريجي"، منوها بأن "الحكومة والبرلمان يوليان أهمية كبيرة للاستثمار الفعال للغاز المصاحب، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والطاقة الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
