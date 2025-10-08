رقم قياسي جديد في أسعار الذهب

وبحلول الساعة 8:05 صباحا بتوقيت ، وصلت عقود الذهب الآجلة تسليم في بورصة Comex بنيويورك إلى 4051,8 دولار أمريكي في زيادة بنسبة 0.36%، لترتفع بحلول الساعة 8:15 إلى 4,052.7 دولارا أمريكيا للأونصة (0.38%).وفي الوقت نفسه، صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.69% إلى 48,318 دولار للأونصة.وأمس الثلاثاء، تجاوز سعر الذهب 4,000 دولار أمريكي، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.ويأتي صعود الذهب مدفوعا بتزايد المخاوف بشأن الأوضاع في ، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني وسط استمرار الجمود السياسي في بشأن تمويل الحكومة.ورغم أن الإغلاقات الحكومية السابقة لم يكن لها تأثير اقتصادي كبير، حذر مسؤولون في من أن الوضع الحالي قد تكون له تداعيات أوسع على النشاط الاقتصادي.كما ساهمت التطورات السياسية في واليابان في زيادة النفور من المخاطرة عالميا، بعد استقالة الفرنسي ، ووسط مخاوف في من توسع مفرط بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الحاكم، وتوقعات بتبنيها سياسات إنفاق واسعة وإعفاءات ضريبية جديدة.