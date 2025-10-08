الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543270-638955324824822304.jpg
رقم قياسي جديد في أسعار الذهب
رقم قياسي جديد في أسعار الذهب
اقتصاد
2025-10-08 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,264 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
أظهرت بيانات التداول في تعاملات اليوم الأربعاء أن سعر الذهب بلغ أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، متجاوزا 4050 دولارا للأونصة.
وبحلول الساعة 8:05 صباحا بتوقيت
موسكو
، وصلت عقود الذهب الآجلة تسليم
ديسمبر
في بورصة Comex بنيويورك إلى 4051,8 دولار أمريكي في زيادة بنسبة 0.36%، لترتفع بحلول الساعة 8:15 إلى 4,052.7 دولارا أمريكيا للأونصة (0.38%).
وفي الوقت نفسه، صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.69% إلى 48,318 دولار للأونصة.
وأمس الثلاثاء، تجاوز سعر الذهب 4,000 دولار أمريكي، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.
ويأتي صعود الذهب مدفوعا بتزايد المخاوف بشأن الأوضاع في
الولايات المتحدة
، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني وسط استمرار الجمود السياسي في
الكونغرس
بشأن
مشروع قانون
تمويل الحكومة.
ورغم أن الإغلاقات الحكومية السابقة لم يكن لها تأثير اقتصادي كبير، حذر مسؤولون في
البيت الأبيض
من أن الوضع الحالي قد تكون له تداعيات أوسع على النشاط الاقتصادي.
كما ساهمت التطورات السياسية في
فرنسا
واليابان في زيادة النفور من المخاطرة عالميا، بعد استقالة
رئيس الوزراء
الفرنسي
سيباستيان لوكورنو
، ووسط مخاوف في
اليابان
من توسع
مالي
مفرط بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الحاكم، وتوقعات بتبنيها سياسات إنفاق واسعة وإعفاءات ضريبية جديدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
