قلق عالمي اخره النقد الدولي.. ارتفاع الطلب على الذهب مؤشر مقلق

وقالت في لها : "لم تختبر مرونة الاقتصاد العالمي بشكل كامل بعد، وهناك مؤشرات مقلقة على أن هذا الاختبار قد يكون قريبا.. انظروا فقط إلى الطلب العالمي المتزايد على الذهب".وأضافت أن "احتياطيات الذهب النقدية حاليا تتجاوز خمس احتياطيات العالم الرسمية من النقد الأجنبي، مما يعكس جزئيا عوامل الخطر الجيوسياسية".وأظهرت بيانات التداول في تعاملات اليوم الأربعاء أن سعر الذهب بلغ أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، متجاوزا 4050 دولارا للأونصة.ويأتي صعود الذهب مدفوعا بتزايد المخاوف بشأن الأوضاع في ، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني وسط استمرار الجمود السياسي في بشأن تمويل الحكومة.