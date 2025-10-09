الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543310-638955841594579002.jpeg
النفط يخسر أبرز عوامل الصعود.. الأسعار تتراجع بعد وقف حرب غزة
اقتصاد
2025-10-09 | 01:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
282 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن وافقت حماس والحكومة الإسرائيلية على المرحلة الأولى من
ترامب
خطة لإنهاء الحرب في
غزة
مما أثر على علاوة مخاطر الحرب ودفع المستثمرين للبيع.
وتراجعت
العقود الآجلة لخام برنت
51 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 65.74 دولار للبرميل وهبط خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.88 بالمئة إلى 62 دولارا.
وقال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إن
إسرائيل
وحماس توصلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في
غزة
والإفراج عن الرهائن في إطار خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.
وقال
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إنه سيدعو الحكومة للانعقاد اليوم الخميس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.
وظلت الحرب في غزة تقدم دعما لأسعار النفط إذ ظل المستثمرون يأخذون في اعتبارهم المخاطر المحتملة على إمدادات النفط العالمية إذا تطورت الحرب إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.
وارتفعت الأسعار بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قيّم المستثمرون أن تعثر إحراز تقدم لإبرام اتفاق سلام لأوكرانيا من شأنه أن يبقي على العقوبات المفروضة على
روسيا
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
نفط
اسعار برنت
العقود الآجلة لخام برنت
بنيامين نتنياهو
السومرية نيوز
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
السومرية
خام برنت
+A
-A
