النفط يخسر أبرز عوامل الصعود.. الأسعار تتراجع بعد وقف حرب غزة

وتراجعت 51 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 65.74 دولار للبرميل وهبط خام غرب الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.88 بالمئة إلى 62 دولارا.وقال الرئيس الأمريكي إن وحماس توصلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في والإفراج عن الرهائن في إطار خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.وقال الإسرائيلي إنه سيدعو الحكومة للانعقاد اليوم الخميس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.وظلت الحرب في غزة تقدم دعما لأسعار النفط إذ ظل المستثمرون يأخذون في اعتبارهم المخاطر المحتملة على إمدادات النفط العالمية إذا تطورت الحرب إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.وارتفعت الأسعار بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قيّم المستثمرون أن تعثر إحراز تقدم لإبرام اتفاق سلام لأوكرانيا من شأنه أن يبقي على العقوبات المفروضة على .