أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 775 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 765 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 800 و820 ألف دينار للذهب الخليجي، وبين 755 و765 آلاف دينار للذهب العراقي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.